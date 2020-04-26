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Небоевые потери: коронавирус и алкоголь выкашивают бойцов ВСУ на Донбассе

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Крупные небоевые потери понесла на Донбассе за неделю украинская сторона, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, военнослужащие ВСУ травмировались в массовой драке и при неосторожном обращении с оружием. Также силовиков «косят» алкоголь и коронавирус.

По словам представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, за минувшую неделю «небоевые потери ОТГ «Север» составили двое погибших и 23 раненых». Двое военнослужащих 59-й бригады были травмированы после того, как при погрузке на платформу автомобильного трала перевернулся танк Т-64.

В результате массовой драки трое военнослужащих 30-й бригады получили огнестрельные ранения, еще 15 — травмы различной степени тяжести. Еще трое силовиков 93-й бригады были ранены при неосторожном обращении с оружием. В этот момент они были пьяны.

Кроме того, «ударил» по ВСУ и коронавирус. За неделю в медучреждения подконтрольной ВСУ части Луганской области поступили 63 военнослужащих ОТГ «Север» с подозрением на COVID-19.

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