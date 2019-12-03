Небогатым россиянам запретят ипотеку

Набиуллина считает, что доступ к ипотечным продуктам должен быть не у всех, сообщает DEITA.RU.



Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сделала сенсационное заявление. Как рассказала чиновница в интервью каналу «Россия-24», правила выдачи ипотеки могут изменить в России.

Так, сегодня в России поряда 40% получателей ипотечного кредита имеют задолженности по другим кредитам. Это большой риск как для самих граждан, так и для банков.

Чтобы такой проблемы не возникало, Центробанк считает необходимым внести изменения в правила выдачи ипотеки. Так, предлагается ввести ограничения на получение ипотеки при высокой закредитованности гражданина, а также для тех, кто уже имеет просрочки по другим кредитам.

Елена Миронова