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Небогатым россиянам запретят ипотеку
Набиуллина считает, что доступ к
ипотечным продуктам должен быть не у всех, сообщает DEITA.RU.
Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сделала сенсационное заявление. Как рассказала чиновница в интервью каналу «Россия-24», правила выдачи ипотеки могут изменить в России.
Так, сегодня в России поряда 40% получателей ипотечного кредита имеют задолженности по другим кредитам. Это большой риск как для самих граждан, так и для банков.
Чтобы такой проблемы не возникало, Центробанк считает необходимым внести изменения в правила выдачи ипотеки. Так, предлагается ввести ограничения на получение ипотеки при высокой закредитованности гражданина, а также для тех, кто уже имеет просрочки по другим кредитам.
Елена Миронова