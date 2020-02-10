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Небольшой снег идет в Приморье
Как и предупреждали синоптики, поздним вечером в воскресенье, 9 февраля, в южных районах Приморского края идет небольшой снег, сообщает ИА DEITA.RU.
Приморцы делятся фотографиями и видео мелкого-мелкого снежка в социальных сетях. Для нынешней малоснежной, и уже заканчивающейся зимы, они рады даже этим небольшим осадкам.
По прогнозам Примгидромета, ночь ю в южной половине Приморского края будет идти местами небольшой снег. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха в крае ночью от -19 до-24°С , в горных районах до -32°C, на побережье от -10 до -15°C.
Во Владивостоке ночью 10 февраля ветер северный умеренный, утром порывами до сильного, как это обычно и бывает после снега. Температура воздуха ночью от -12 до -14°С.