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Небывалая жара накроет столицу на следующей неделе
Жителей и гостей дальневосточной столицы ждет резкое потепление на следующей неделе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на местных синоптиков.
Будущая неделя, которая начнется уже завтра, 16 декабря, будет переменчивой. Главное, что ждет горожан, — очень теплый вторник. Так, в этот день столбик термометра поднимется до трех градусов выше нуля.
Что касается других дней, то тут картина менее радостная. За окном по-прежнему будет далеко не декабрьский мороз, но и тепла уже тоже не предвидится. Ночью — 10-12 градусов ниже нуля, а днем — от шести до девяти мороза.
Ветер от умеренного до сильного. Максимальная сила ветра – 16 метров в секунду.
Екатерина Брязгунова