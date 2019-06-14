Сотрудники ДПС во время рабочей смены обязаны зафиксировать не менее 30 правонарушений, иначе им грозят переработки, сообщает DEITA.RU. Видео, на котором запечатлена якобы планерка в ГИБДД в Сургуте, моментально разлетелось в Сети, в том числе его опубликовал паблик «Омбудсмен полиции».

Судя по кадрам, каждый сотрудник ГИБДД, выходя на смену должен зафиксировать 30 нарушений правил дорожного движения. Если этого сделать не получится, что инспекторам грозит доработка, то есть дополнительные часы после суточного дежурства. В связи с этим напрашивается логичный вывод: чем раньше задержит, тем раньше ляжет спать.

Стоит отметить, что командир требует не простые нарушения, а серьезные. «Ножи, биты, травматы, — говорится в видео. — Ну и не пропускаем административки».

Пользователи соцсетей, просмотревшие видео, уверяют, что в таких условиях хочешь не хочешь научишься разводить водителей и штамповать «липовые» протоколы.