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Нечем платить: россияне массово просят отсрочки по кредитам
Стало известно о беспрецедентном объёме заявок о реструктуризации банковских долгов
Масштаб нынешней реструктуризации кредитов в России не имеет исторических аналогов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Кремля.
Об этом в ходе рабочего совещания с президентом страны Владимиром Путиным заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
Управляющая регулятором озвучила статистику: меньше чем за месяц действия программ по реструктуризации банковских кредитов в организации поступило больше заявок, чем в целом за весь прошлый год.
По словам Набиуллиной, такой большой объём запросов заставляет банки пересматривать свою кредитную политику и быстро принимать решения о предоставлении или не предоставлении отсрочки.
Также управляющая ЦБ отметила, что несмотря на объективные факторы, заставляющие людей просить отодвинуть их выплаты по долгам, важно добиться того, чтобы и сами банки остались в устойчивом положении.
В этой связи, Набиуллина предложила Путина включить в программу реструктуризации как можно больше российских банков, дабы повысить выживаемость российской банковской системы в целом.