Недельное сидение без воды приморцев завершилось

Водоснабжение в Партизанске восстановлено в полном объеме, сообщили DEITA.RU в администрации города.

По информации муниципалитета, 8 января холодное водоснабжение в Партизанске было полностью восстановлено. Завершающим этапом этого стало переключение с временной на основную схему водоснабжения наиболее проблемного дома по ул. Ленинская, 53б.

Ремонтно-восстановительными работами данного дома, кроме бригады водоснабжающего предприятия, занимались работники управляющей компании ИП Прохорчик. Кроме того, большая помощь техникой была оказана ООО « Трансстрой».

Утром 9 января глава городского округа Олег Бондарев собрал оперативный штаб, на котором руководством водоснабжающего предприятия ООО «Дельта» было доложено о том, что холодная вода в город подается в полном объеме, уровень воды в резервуаре также соответствует норме. Достаточно ее и в реке, где в течение нескольких дней велись работы специальной техникой по углублению затона.

Шла речь на оперативном штабе о ремонте вышедшего из строя оборудования, а также о той профилактической работе, которая должна быть проведена работниками ООО «Дельта», чтобы в дальнейшем не допустить столь жестких ограничений в водоснабжении города.

Решением оперативного штаба до 17 января ремонт резервного электродвигателя на Амуровской ветке (а именно он вышел из строя) должен быть завершен. Также в ближайшие дни предприятие должно предоставить в администрацию города сведения о проведении профилактических работ на резервных электродвигателях Южного водозабора.

Сведения об уровне воды в водозаборах и резервуарах руководством ресурсоснабжающего предприятия будут ежедневно предоставляться в Единую диспетчерскую службу.