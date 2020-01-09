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Недельное сидение без воды приморцев завершилось

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Водоснабжение в Партизанске восстановлено в полном объеме, сообщили DEITA.RU в администрации города.

По информации муниципалитета, 8 января холодное водоснабжение в Партизанске было полностью восстановлено. Завершающим этапом   этого стало переключение с временной на основную схему  водоснабжения  наиболее проблемного дома  по ул. Ленинская, 53б.  

Ремонтно-восстановительными работами данного дома, кроме бригады водоснабжающего  предприятия, занимались работники управляющей компании ИП Прохорчик. Кроме того,  большая помощь техникой  была оказана  ООО « Трансстрой».

Утром 9 января  глава городского округа Олег Бондарев собрал оперативный штаб, на котором  руководством водоснабжающего предприятия  ООО «Дельта» было доложено о том, что  холодная вода в город подается в полном объеме, уровень воды в  резервуаре также соответствует  норме. Достаточно ее и в реке, где в течение нескольких дней велись работы специальной техникой по углублению затона.

Шла речь на оперативном штабе о ремонте вышедшего из строя оборудования, а также о той профилактической работе, которая должна быть проведена  работниками ООО «Дельта», чтобы в дальнейшем  не допустить столь жестких  ограничений в водоснабжении города.

Решением оперативного штаба до 17 января ремонт резервного электродвигателя на Амуровской ветке (а именно он вышел из строя) должен быть завершен. Также в ближайшие дни предприятие должно предоставить в администрацию города сведения о проведении профилактических работ на резервных электродвигателях Южного водозабора.

Сведения об уровне воды в водозаборах и резервуарах руководством ресурсоснабжающего предприятия  будут ежедневно  предоставляться в Единую диспетчерскую службу. 

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