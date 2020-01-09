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Недельное сидение без воды приморцев завершилось
Водоснабжение в Партизанске восстановлено в полном объеме, сообщили DEITA.RU в администрации города.
По информации муниципалитета, 8 января холодное водоснабжение в Партизанске было полностью восстановлено. Завершающим этапом этого стало переключение с временной на основную схему водоснабжения наиболее проблемного дома по ул. Ленинская, 53б.
Ремонтно-восстановительными работами данного дома, кроме бригады водоснабжающего предприятия, занимались работники управляющей компании ИП Прохорчик. Кроме того, большая помощь техникой была оказана ООО « Трансстрой».
Утром 9 января глава городского округа Олег Бондарев собрал оперативный штаб, на котором руководством водоснабжающего предприятия ООО «Дельта» было доложено о том, что холодная вода в город подается в полном объеме, уровень воды в резервуаре также соответствует норме. Достаточно ее и в реке, где в течение нескольких дней велись работы специальной техникой по углублению затона.
Шла речь на оперативном штабе о ремонте вышедшего из строя оборудования, а также о той профилактической работе, которая должна быть проведена работниками ООО «Дельта», чтобы в дальнейшем не допустить столь жестких ограничений в водоснабжении города.
Решением оперативного штаба до 17 января ремонт резервного электродвигателя на Амуровской ветке (а именно он вышел из строя) должен быть завершен. Также в ближайшие дни предприятие должно предоставить в администрацию города сведения о проведении профилактических работ на резервных электродвигателях Южного водозабора.
Сведения об уровне воды в водозаборах и резервуарах руководством ресурсоснабжающего предприятия будут ежедневно предоставляться в Единую диспетчерскую службу.