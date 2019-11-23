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Неделя ареста: рейд ГИБДД пройдет по России
Инспекторы будут искать злостных нарушителей одного правила,
сообщает DEITA.RU.
В России объявлен новый рейд ГИБДД. На этот раз в центре внимания инспекторов будут затонированные машины. Вернее, те, у которых тонировка не по правилам.
Сообщается, что ловить нарушителей будут на перекрестках. Дело в том, что скорость в таких местах низкая, да и под углом просвет стекол отлично виден.
Наказание на тонировку в стране серьезное – 500 рублей и требования снять пленку. И, если его не выполнить, придется раскошелиться на 1000-1500 рублей или даже сесть на несколько суток в КПЗ.
Елена Миронова