Неделя ареста: рейд ГИБДД пройдет по России

Инспекторы будут искать злостных нарушителей одного правила, сообщает DEITA.RU.



В России объявлен новый рейд ГИБДД. На этот раз в центре внимания инспекторов будут затонированные машины. Вернее, те, у которых тонировка не по правилам.

Сообщается, что ловить нарушителей будут на перекрестках. Дело в том, что скорость в таких местах низкая, да и под углом просвет стекол отлично виден.

Наказание на тонировку в стране серьезное – 500 рублей и требования снять пленку. И, если его не выполнить, придется раскошелиться на 1000-1500 рублей или даже сесть на несколько суток в КПЗ.

Елена Миронова