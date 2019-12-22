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Недоброе утро: вандалы бьют стекла машин во дворе
Автомобили с разбитыми стеклами обнаружили владивостокцы утром 22 декабря, сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика «Экипажи ДПС».
Инцидент произошел в районе дома № 3 по улице Владикавказская. По словам местной жительницы, машины бьют уже не в первый раз.
Судя по повреждениям, злоумышленники не пытались проникнуть в автомобили с целью хищения магнитол или видеорегистраторов.
«Вандалы какие-то. А возле нашего дома Кузнецова 84, у многих машин посрезали соски на колесах», - комментируют пользователи Сети.
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