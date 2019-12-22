telegr wh call

Новости

Как создать новогоднее настроение, рассказали россияне

22 Декабрь 2019, 13:31

Приморское ЖКХ на пороге кризиса

22 Декабрь 2019, 13:05

Память о Сталине увековечили приморские коммунисты

22 Декабрь 2019, 12:43

Мандарины уже не в моде

22 Декабрь 2019, 11:57

Недоброе утро: вандалы бьют стекла машин во дворе

22 Декабрь 2019, 11:33

За зубами в Китай едут россияне

22 Декабрь 2019, 10:59

Структурный передел: Дума пошла на конфликт с администрацией

22 Декабрь 2019, 10:38

Расписание ЕГЭ 2020 официально утверждено

22 Декабрь 2019, 09:54

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Недоброе утро: вандалы бьют стекла машин во дворе

стекло

Автомобили с разбитыми стеклами обнаружили владивостокцы утром 22 декабря, сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика «Экипажи ДПС».

Инцидент произошел в районе дома № 3 по улице Владикавказская. По словам местной жительницы, машины бьют уже не в первый раз.

стекло2

Судя по повреждениям, злоумышленники не пытались проникнуть в автомобили с целью хищения магнитол или видеорегистраторов.

«Вандалы какие-то. А возле нашего дома Кузнецова 84, у многих машин посрезали соски на колесах», - комментируют пользователи Сети.

Читайте также:

Пять новых правил для водителей: что изменится в 2020 году

«Куда они все едут?» — столицу сковали серьезные пробки

Даже трезвый станет пьяным: как разводят инспекторы ГИБДД

Популярное

«Жены потеряли мужей» — рыбаков заметили в неожиданном месте

«Вонища невыносимая» — тонны деликатеса выбросили в лесу

Пять новых правил для водителей: что изменится в 2020 году

Для самых голодных: Сбербанк шокирует россиян нововведением
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...