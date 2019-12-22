Недоброе утро: вандалы бьют стекла машин во дворе

Автомобили с разбитыми стеклами обнаружили владивостокцы утром 22 декабря, сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика «Экипажи ДПС».

Инцидент произошел в районе дома № 3 по улице Владикавказская. По словам местной жительницы, машины бьют уже не в первый раз.





Судя по повреждениям, злоумышленники не пытались проникнуть в автомобили с целью хищения магнитол или видеорегистраторов.

«Вандалы какие-то. А возле нашего дома Кузнецова 84, у многих машин посрезали соски на колесах», - комментируют пользователи Сети.