Недобросовестных бизнесменов ждут новые штрафы

Министерство промышленности и торговли уже готовит законопроект, согласно которому недобросовестные предприниматели, подделывающие средства маркировки товаров, будут привлекаться к уголовной ответственности, сообщает ИА DEITA.RU по материалам «Известий».

Как пояснили авторы инициативы, речь идет о товарах, которые входят в перечень обязательной маркировки, в том числе парфюмерия, косметика, лекарства, сигареты и ряд другой продукции. Предполагается не только внести новую статью по определению уголовной ответственности за подделку средств идентификации товаров, но и внести правки в уже существующую статью по цифровой маркировке в части производства и распространения товаров без соответствующей идентификации.

В качестве меры наказания лишение свободы не рассматривается. Речь идет только о штрафах, размер которых будет определен позднее.

Многие фракции уже поддержали проект, подчеркнув, что речь идет не только о защите прав потребителей, но и об их здоровье. Ведь поддельная продукция может привести к непоправимому ущербу здоровья граждан и даже летальному исходу. Также этот закон защитит и интересы предпринимателей, которые терпят большие убытки из-за заполонивших рынок подделок.