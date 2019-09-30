Недобросовестных застройщиков наказали в Приморье

В прошлом году из-за недобросовестных застройщиков ремонт не прошел на 300 многоквартирных домах, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в Фонде капитального ремонта Приморского края, уже сейчас по инициативе сотрудников Фонда в реестр недобросовестных компаний попало два предприятия: «Бизнесстройальянс» и «Арт-Формат».

К примеру, компания «Бизнесстройальянс» еще в начале прошлого года приступила к разработке проектной документации на 83 дома в семи районах края. Однако по сегодняшний день проектировщики не представили ни один документ и даже не подтвердили их разработку.

Вторая компания задерживала сроки ремонтных работ, в связи с этим ее также отправили в реестр недобросовестных подрядчиков.

Специалисты Фонда подчеркнули, что предприятия грубо нарушили взятые обязательства. В результате 80 зданий были включены в план на 2019 год.

«Порядок отбора не может гарантировать добросовестность подрядчиков. Поэтому в договорах предусмотрены пени и штрафы. Суммы неустойки серьезные: 1/130 ставки рефинансирования от суммы контракта, может доходить до нескольких тысяч рублей в день», – отметил генеральный директор Фонда капремонта Андрей Горелов.

По его словам, включение компании в реестр самая крайняя мера, однако Фонд продолжит ее использовать, так как от работы строителей зависит жизнь и судьба обычных приморцев.

Отметим, что в этом году 20 строительным компаниям уже выставили суммы неустойки в 36,8 млн рублей, из этой суммы было оплачено только одного процента штрафов.

Иван Юрьев