Неожиданную причину недоливов топлива на автозаправочных станциях назвало федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), сообщает DEITA.RU.

По мнению специалистов Росстандарта, одна из причин недолива топлива на АЗС – это устаревший ГОСТ для топливораздаточных колонок. Как считают эксперты агентства, в стандарте 1989 года точность измерения имеет большую погрешность, включая и значительную зависимость от температуры воздуха.

Росстандарт уже заявил о намерении разработать и утвердить в первом чтении новый стандарт в первом полугодии 2020 года. Как отмечают специалисты, в обновленной версии документа будут отражены современные требования к программному обеспечению, а также к безопасности топливораздаточных колонок.

Накануне стало известно о том, что в России отменят более 10 тысяч стандартов советского времени. Задумка по отмене ГОСТов вызвала у россиян неоднозначную реакцию. С одной стороны, с некоторыми оговорками, можно согласиться с заявлениями Росстандарта о том, что старые ГОСТы тормозят развитие экономики.

Со стороны другой, советские ГОСТы, как правило, содержат жесткие требования к качеству продукции. Многие компании до сих пор свои маркетинговые стратегии формируют именно на использовании слов «Сделано по советскому ГОСТу». Да, есть тушенка и сгущенка по более низкой цене, но из чего и как они сделаны? А вот надпись «ГОСТ» на банке или упаковке у покупателя четко ассоциируется с понятием «Советское – значит хорошее».

У многих россиян отмена советских ГОСТов вызывает мысль о том, что бизнес, конечно, будет развиваться. Но деньги будут делать на гражданах, продавая им товары заведомо худшего качества.

Дмитрий Санников