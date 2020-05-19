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Недорого и незаконно: Волонтёр из Воронежа продавала продукты, которые выделили для малоимущих семей
Уйти в «бизнес» решила одна из волонтёров
Продуктовые наборы выделили малообеспеченным семьям, которые пострадали от коронавирусной инфекции, однако одна из девушек-волонтеров правящей партии решила по-своему распорядиться продуктовой помощью, сообщает ИА DEITA.RU.
Предприимчивая девушка-волонтер решила распродать продукты посредством публикации в чате ЖК «Цветной бульвар». Скриншоты переписки, которое опубликовало издание «360.tv», показывают, что предприниматель предлагала приобрести продукты по ценам ниже представленных в магазинах. Так, например, колбаса и сыр стоили не более сотни рублей, сладости - вафли и печенье она оценила в 40 рублей, а сахар сбывала по 30.
Отмечается, что горе-предпринимателя обнаружили не без помощи соседей, котором она и предлагала недорогие продукты. Уже известно, что девушка за свои действия исключена из волонтерского центра, однако до полиции пока дело не дошло. Сообщается, что тем семьям, которым не хватило продуктовых наборов «Единая Россия» уже всё возместила.