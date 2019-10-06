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Недостроенные квартиры запретил оформлять Верховный суд

стройка, строительство

Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье, сообщает DEITA.RU.

Знаковое решение принял Верховный суд. Суть спора - несостоявшиеся собственники квартир попытались в суде получить право собственности на квартиры, которые так и не были построены.

фирма построила дом, не утруждая себя оформлением разрешительной документации, квартиры в нем продавала по несколько раз без регистрации договоров. Но низкие цены привлекли сотни граждан. Новый застройщик начал достраивать дом, но в это время часть дольщиков, видимо, сомневаясь в будущем получить-таки оплаченное полностью жилье, подали иски о признании права собственности на несуществующие квартиры. Три суда пошли им навстречу. А вот Верховный суд отказал им и объяснил, почему он это сделал.

По мнению Верховного суда, дольщик может получить в собственность только достроенную квартиру. Если строительство жилого дома не завершено и квартир в натуре не существует, то и право собственности на них получить нельзя. Верховный суд также раскритиковал решение местных судов признать право именно на "долю в общей долевой собственности". Ни закон, ни договор не предусматривают, что она возникает.

Главный вывод Верховного суда - если застройщик обанкротился и не закончил дом, то дольщики не могут получить право собственности в недострое. Поскольку строительство не завершено, квартиры не появились в натуре как оборотоспособные объекты. Поэтому суды не могут признать за дольщиками право собственности на "доли в праве общей собственности в виде конкретных квартир".

Дмитрий Санников

 

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