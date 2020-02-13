Недоступная «доступная»: инвалиды Приморья открывают кошельки, отчаявшись получить помощь

В редакцию информационного агентства DEITA.RU обратился неравнодушный житель города Фокино (Приморский край) с вопросом о том, как инвалиду-колясочнику, проживающему на территории региона, оказывается помощь в транспортировке до места подтверждения инвалидности. О том, как работают социальные службы Приморского края в отношении данной проблемы, сообщает ИА DEITA.RU.

«Прошу Вас разобраться с проблемой, которая сложилась в Фокино, касающаяся инвалидов-колясочников. Данная категория людей осталась без какой-либо поддержки со стороны властей города. Раньше для соц.защиты колясочникам МЧС помогали добраться по необходимости в медучреждение, особенно подтвердить свою группу инвалидности. А теперь инвалидам приходится обращаться за помощью к частным лицам, но не всем эта услуга по карману. Нам пришлось нанимать людей для транспортировки инвалида-колясочника в рентген-кабинет на снимок для подтверждения своей инвалидности. Возникает вопрос, а как поступать тем инвалидам, у которых нет возможности оплатить кому-то услуги?» - задаётся вопросом Сергей Фёдоров, житель Фокино, который будучи другом инвалида I группы, помог приятелю с транспортировкой.

По словам Сергея Фёдорова, для того, чтобы нанять двух помощников, инвалиду I группы пришлось заплатить 2 тысячи рублей. Мужчину на коляске спустили с третьего этажа, погрузили в транспорт, привезли в медучреждение и доставили в кабинет, а там - на стол. «Заказчик» признаёт, что весит он немало.

«Я инвалид 1 группы, нужно было подтвердить инвалидность при помощи рентген-снимка. Мне пришлось, извините за выражение, просить людей. Я массивный мужик, в кресле они меня вытаскивали – 2 друга и ещё двух человек нанимал за деньги. Я ветеран труда, военный пенсионер и теперь ещё и инвалид 1 группы», - поделился Пётр Афанасьевич.

В пресс-службе МЧС Приморского края сообщают, что помощь между ведомствами и министерствами бывает, но лишь по запросу о содействии.

«Возможно, сотрудники МЧС привлекались в качестве взаимодействия, потому что подобная практика содействия другим ведомствам существует. Возможно, здесь мы оказывали взаимодействие Министерству здравоохранения, например, или социальным работникам. Таких тонкостей обычно люди не знают – для них это выглядит, что приехали сотрудники МЧС, посадили в машину, увезли, привезли, и это воспринимается как должное. На самом деле это элемент взаимодействия и не является функцией МЧС России. Безусловно, мы оказываем содействие и помогаем. Если сейчас это не оказывается, значит нет соответствующих писем или просьб от Минздрава или социальных работников», - рассказал Михаил Исаметов, начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Из Департамента труда и социального развития Приморского края поступил ответ на тему помощи инвалидам в регионе.

«В Приморском крае помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе инвалидам, оказывается специалистами КГАУСО «Приморский центр социального обслуживания»: срочная социальная помощь (содействие в получении временного жилого помещения, юридической помощи, экстренной психологической помощи и т.п.), социальное сопровождение, в том числе при предоставлении транспортных услуг – осуществляется взаимодействие со специализированными компаниями по привлечению их к оказанию транспортных услуг граждан с ограниченными возможностями».

Ниже был указан номер телефона, по которому предлагалось уточнить информацию. Взяв трубку и услышав вопрос, специалист Приморского центра социального обслуживания перенаправил собеседника в информационно-ресурсный центр «Опора». Там, в свою очередь, сообщили, что с транспортировкой инвалидов-колясочников могут помочь лишь на территории Владивостока.

«По краю ничего такого нет, если только попробовать обратиться в центр социального обслуживания, может быть чем-то помогут, а так ничего нет, к сожалению, по доставке. Вообще, зачем ему подтверждать инвалидность ехать, если по законодательству он может обратиться, чтобы к нему приехали на дом?», - отметили в центре «Опора».

Однако Петру Афанасьевичу требовалось сделать рентген, поэтому ему было необходимо выехать в медучреждение. Стоит отметить, что именно из центра социального обслуживания корреспондента направили в ресурсный центр «Опора».

Здесь ИА DEITA.RU рассказали о нововведении. С 1 марта будет осуществляться услуга социального такси для лиц, с инвалидностью I группы. Это пилотный проект, действие которого запланировано на период с 01.03.2020 по 20.12.2021 года. В департаменте труда и социального развития Приморья отмечают, что расходы на предоставление транспортной услуги на 1 гражданина, учитывая сопровождающих лиц, составляют не более 10 000 рублей в год. Однако данный проект будет действовать также лишь на территории Владивостокского городского округа.

Во Владивостоке почти двадцать лет существует общественная организация инвалидов-спинальников «Ковчег». Руководитель НКО «Ковчег» Артём Моисеенко не понаслышке знает о проблемах инвалидов – мужчина передвигается на коляске, поэтому лишь подтверждает, что проблема транспортировки инвалидов в Приморье стоит очень остро.

«Я как руководитель Дальневосточной организации инвалидов и человек, который сам в таком положении находится, неоднократно направлял обращения в Правительство Приморского края, о том, что в каждом муниципальном образовании региона просто необходимо социальное такси – например, микроавтобус с подъёмником и какой-то легковой автомобиль для тех, кто умеет ходить, но, допустим, с ослабленным зрением, или совсем с его отсутствием, или он может передвигаться самостоятельно, без коляски – то есть ему автобус, по большому счёту-то и не нужен. Легковая машина выполняла бы функции разъезда для таких категорий инвалидности, а автобус с подъёмником возил бы колясочников. Я считаю, что такой транспорт необходим. Владивостоку повезло с пилотным проектом, который стартует в марте, а как же другие города региона? Правительство Приморья должно обратить внимание на проблему и, допустим, на следующий год, получив опыт пилотного проекта, сделать подобную работу по всем муниципальным образованиям Приморья», - отметил Артём Моисеенко.

Руководитель НКО «Ковчег» отмечает, что в день может поступить до 2-3 звонков с вопросом о транспортировке инвалида-колясочника. Артём Моисеенко отмечает, что организация «Ковчег» безвозмездно работает по Владивостоку, в отдельных случаях, может помочь с доставкой, например, в аэропорт.

Несмотря на то, что администрация Владивостока способствует деятельности работы «Ковчега» и оказывает посильную финансовую поддержку, весь регион «Ковчег» охватить не в силах.

Софья Корф