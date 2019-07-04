В России начнут выявлять машины низкого экологического класса, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

НТИ "Автонет" разрабатывает систему автоматического распознавания неэкологичных автомобилей. Инновация будет работать с помощью камер и нейросети. Разработку уже поддержал Минпромторг.



Технология позволит находить в потоке машины, не соответствующие экологическому классу. Такие авто будут отслеживаться в чистых зонах больших городов. В основном новая мера коснётся старого транспорта.

За въезд таких машин в неположенные экологические зоны, их владельцам будет грозить штраф.

Дмитрий Шевченко