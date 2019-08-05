Торговая война двух мировых гигантов негативно сказывается на цене "чёрного золота", сообщает DEITA.RU.

Противостояние Китая и США, которое, казалось, было урегулировано на саммите большой двадцатки, всё ещё даёт о себе знать и даже способствует удешевлению нефти.

После очередного витка обострения в отношениях двух держав, цена на нефть снизилась более чем на один процент.

Марка Brent подешевела до 61,17 доллара за баррель, а WTI снизилась до 55,09 доллара за баррель.

Такая тенденция вызвала опасениями трейдеров за рост мировой экономики и за спрос на нефть из-за обострившегося торгового конфликта между США и Китаем.

Дмитрий Шевченко