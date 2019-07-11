Об этом заявила первый зам губернатора Приморья Вера Щербина на открытии IVВосточного нефтегазового форума, стартовавшего накануне в Дальневосточном федеральном университете, сообщает DEITA.RU.

Эта площадка посвящена реализации стратегических нефтегазовых проектов восточной части страны: от Красноярского края до Сахалинской области. Ежегодно она собирает представителей крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и властей для того чтобы обсудить реализацию в довольно сложных климатических условиях и перспективы инновационных методов.

В этом году на Восточном нефтегазовом форуме обсудят программу строительства сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на Дальнем Востоке, подготовку кадров для нефтегазовой отрасли Дальнего Востока. Судостроительные проекты представит ССК «Звезда». Представители власти обсудят меры поддержки для инвесторов. Так, по мнению первого заместителя губернатора Приморья Веры Щербина, при помощи государственной власти и содействии руководства нефтегазовых компаний в крае можно создать мощную кластерную нефтегазовую структуру.

«Нефтегазовая отрасль – одна из движущих сил развития экономики страны. Она решает стратегические вопросы развития территорий, повышая инвестиционную привлекательность. Этот кластер должен помочь аккумулировать интеллектуальный потенциал региона и сделать иннновационно-технологический рывок», – отметила она, выступив с приветственным словом к участникам форума от имени губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

напомним, что на площадке форума выступят представители ведущих нефтегазовых компаний регионов Дальнего Востока и эксперты, среди них: вице-президент «Газпромбанка» Олег Мельников, руководитель направления нефтегазохимии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Анастасия Набатчикова, генеральный директор «Приморского газа» Олег Горкавцев, представители Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, заместитель гендиректора по гражданскому судостроению АО «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта» и другие.

Отметим, 4-й ежегодный Восточный нефтегазовый форум посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов макрорегиона, от Красноярского края до Сахалинской области.

Дмитрий Шевченко