Нефтяникам дали денег на компенсацию цен на бензин

Власти попытались сдержать цены на топливо, сообщает DEITA.RU.

Заместитель министра финансов Илья Трунин рассказал депутатам Госдумы от том, что государство заплатило нефтяным компаниям порядка 140 миллиардов рублей для того, чтобы стоимость бензина и дизеля на заправках по всей территории России не обгоняла темпы роста инфляции.

Как пояснил чиновник, выплаты компаниям производились в рамках действия, так называемого, демпфирующего механизма, когда государства взяло на себя обязанность покрыть расходы нефтяников в случае роста цен на экспорт горючего.

При этом, данное правило работает и в обратную сторону. В случае если экспортные цены на топливо будут ниже внутрироссийских, то уже нефтяники должны будут поделиться прибылью с государством.

Общей целью данного механизма была стабилизация цен на бензин и дизель в стране, а также недопущение резкого подорожания горючего.

Дмитрий Шевченко