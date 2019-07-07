На акватории морского порта Владивосток, в районе причала № 42 5 июля было обнаружено загрязнение нефтепродуктами площадью около 120 кв.м, сообщает DEITA.RU по материалам Морской спасательной службы.

Как отмечают морские спасатели, пятно было обнаружено между судами БМРТ «Владивосток» и сборщиком льяльных вод «СЛВ-309». Для ликвидации нефтяного загрязнения Приморским филиалом ФГБУ «Морспасслужба» были направлены: высокоскоростной катер МСС-04 и специализированное аварийно-спасательное подразделение с оборудованием для локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов.





Нефтяное пятно было ликвидировано применением сорбирующих материалов. Дальнейшее загрязнение акватории морского порта Владивосток предотвращено.

Как отмечает Морская спасательная служба, виновник загрязнения на данный момент не установлен.

Накануне стало известно о том, что экологическая катастрофа назревает в Воронежской области. В Павловском районе образовалась битумная речка. Как рассказали местные жители в паблике «Подслушано в Павловске», около года назад закрылся асфальтобетонный завод. Битум при этом не утилизировали, а бросили на улице, в яме. В жаркую погоду, а на западе России несколько недель стояла жара за +30 градусов, битум плавится и превращается в настоящую реку.

Дмитрий Санников