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Нефтяные танкеры концентрируются у Калифорнии
Сырье некуда сгружать
Десятки танкеров с нефтью пришвартованы у берегов американской Калифорнии уже несколько дней, сообщает ИА DEITA.RU.
Транспортные суда прибывают сюда с прошлой недели. Точное количество застрявших в акватории танкеров на текущий момент неизвестно, но неделю назад их было уже около 30, пишет РИА «Новости» со ссылкой на американскую Береговую охрану.
Суда собираются в акватории порта Лонг-Бич. Рекордное скопление танкеров вынуждает портовых диспетчеров в сотрудничестве с военными заниматься контролем безопасность других судов, а также мониторингом состояния окружающей среды.
Как заявляет газета The Wall Street Journal, причина этого необычного явления – отсутствие в нефтехранилищах свободного места для все прибывающего груза. У побережий Южной Африки и Мальты аналогичным образом концентрируются заполненные танкеры.