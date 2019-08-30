Стало известно, что может заместить "чёрное золото", сообщает DEITA.RU.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев сказал изданию "Экономика сегодня" о том, что доходы государства от деятельности частного бизнеса могли бы привести к тому, что страна перестала бы оглядываться на сверхдоходы от продажи нефти.

Эксперт объяснил, что российская экономика движется вперёд за счёт государственного участия и частного предпринимательства.

Говоря о создании комфортной среды для бизнеса, экономист пояснил, что речь идёт не только про упрощение отчётности, снижение административных требований и уменьшение количества проверок.

По его словам, помимо перечисленного, также важна доступность ресурсов, возможность сбыта продукции, низкие процентные ставки по кредитам и защита собственности.

Ранее глава министерства экономического развития Максим Орешкин представил экономику страны без сверхдоходов от нефти.

Дмитрий Шевченко