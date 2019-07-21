Четырнадцатилетняя школьница в Чите угнала у случайного 36-летнего знакомого машину, потому что он не собирался везти ее домой, сообщает DEITA.RU по материалам регионального УВД.

Около двух часов ночи на одной из улиц города внимание сотрудников отдельной роты ДПС УМВД России по городу Чите привлекла Toyota Fielder. За рулем находилась 14-летняя жительница села Смоленка. Машина принадлежит 36-летнему жителю Читы, от которого позже поступило заявление об угоне.

Как выяснили полицейские, вечером в пятницу потерпевший познакомился с девушкой и привез ее в микрорайон Северный, где с приятелями стал распивать спиртные напитки.

В ночное время, поняв, что домой ее никто везти не собирается, школьница села за руль автомашины нового знакомого и поехала в сторону Смоленки. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за угон. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Впрочем, за неправомерное завладение автомобилем девушке могут назначить и более мягкое наказание: штраф, ограничение свободы или принудительные работы.

Дмитрий Санников