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Негде жить: цены на аренду квартир выросли на 27%
Рекордный рост эксперты связывают с вынужденным переходом
застройщиков на эскроу-счета, сообщает DEITA.RU.
Аренда квартир в крупных российских городах за год выросла в разы. Так, с октября 2018 по октябрь 2019 года рост цен в среднем составил 27%. Такие данные приводит «Авито недвижимость». Меньше всего подорожали «однушки» - всего на 8%. Наиболее заметный рост – у «двушек» (21%) и «трешек» (40%).
Как пишут «Известия», такие показатели, вероятнее всего, сложились из-за изменения законодательства. Так, с лета этого года застройщиков вынудили отказаться от привлечения средств дольщиков и перехода на проектное финансирование (эскроу-счета). Как следствие, в стране подскочили цены на квадратные метры в новостройках, в среднем на 12%, и на вторичном рынке – на 8%.
А это, в свою очередь, потянуло за собой и рост цен на аренду: семьи, которые не могут позволить себе покупку жилья, тратят деньги на арендное.
Елена Миронова