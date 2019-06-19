Долгожданные квартиры для жителей двух домов по улице Теодора Тихого в Уссурийске стали настоящим мучением, сообщает DEITA.RU.

Активисты Приморского отделения ОНФ привлекали внимание к этой проблеме еще в прошлом году, когда мониторинг по исполнению программы переселения из аварийного жилого фонда выявил в Уссурийске два дома, которые разваливались буквально на глазах. Две пятиэтажки по улице Теодора Тихого № 4а и 6 — «новое аварийное жилье», стали покрываться трещинами, в некоторых квартирах из стен выпадали даже куски.

«Хорошо, что при мне все случилось, - рассказал в беседе с корреспондентом DEITA.RU, побывавшим на месте, житель дома № 4а, - Представляете? Только успел подхватить этот кусок стены, который просто выпал».

«В квартирах у соседей были такие огромные трещины, что спокойно можно было руку просунуть, - присоединилась к разговору еще одна жертва нерадивого застройщика, - стало страшно, что дом может рухнуть в любой момент. Знаете, когда почти пять лет назад мы получили квартиры и переселились из ветхого жилья в благоустроенное, так радовались! И пусть уже жили не в центре, зато квартира новая. Но радость закончилась сразу после первой зимы, когда стало ясно – дом разваливается: на стенах трещины, в фундаменте дыры», - горестно вздохнула пенсионерка.

Новое – не значит хорошее

Предыстория такова – две пятиэтажки, предназначенные для переселенцев из ветхого жилья, были сданы почти пять лет назад. Едва они пережили холода, стало очевидно, что новостройки уже нуждаются в серьезном ремонте фундамента, несущих стен, систем отопления и вентиляции. Все проблемы нерадивого застройщика вылезли из-за нарушений, которые были допущены при строительстве. Массовые обращения жителей в администрацию города не возымели никакого действия. Чтобы хоть как-то попытаться сдвинуть дело с «мертвой точки», жильцы были вынуждены провести за свой счет техническое обследование домов. Независимые эксперты установили нарушения строительных норм и правил, что стало причиной дефектов систем отопления и вентиляции. Также строители некачественно установили окна в квартирах, а деформация фундамента и стен домов привела к снижению несущей способности. Из-за этих серьёзных нарушений два дома по улице Теодора Тихого независимые эксперты признали фактически непригодными для проживания.

Разваливающимся пятиэтажкам необходим был ремонт. При этом общественники выяснили, что у управляющей компании, обслуживающей проблемные дома, нет технической документации, которая является главным документом любого объекта капстроительства. В управляющей компании даже не знали, по каким проектам строились дома и был ли вообще пакет необходимых документов. С момента проведения мониторинга прошел год, но «новые аварийные дома» не ушли из поля зрения регионального ОНФ.

ОНФ требует срочно навести порядок

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина во время своего ознакомительного визита в Приморье, пообщалась с жителями - заложниками «нового аварийного жилья», чтобы лично разобраться в ситуации.

Разговор, скажем прямо, получился эмоциональный. Жильцы многострадальных пятиэтажек рассказали о своих мучениях, показали квартиры со следами трещин, обратили внимание на фундамент, который, правда, был отремонтирован, но по заверению жителей, мог рассыпаться в любой момент. Впрочем, о проблемах дома наглядно «рассказали» многочисленные жалобы - заявления, фотографии…

«Вот, посмотрите, какая кипа обращений только по двум маленьким домишкам, - обратилась к общественникам представитель управляющей компании. - Мягко говоря, людей из старых бараков переселили в новые».

«Наша семья, например, жила не в бараке,- сказала еще одна жительница аварийного дома. -У нас была нормальная, благоустроенная квартира. Да, сам дом - двухэтажный, состоял из лиственничного бруса, но было центральное отопление, холодная и горячая вода, проведены все коммуникации. Жили в центре благоустроенного микрорайона - Ветеранов, 19. Что сейчас плохо? Мало того, что нас выселили на окраину, так еще дом пошел трещинами. Буквально сразу после новоселья в квартирах была невыносимая вонь, потому что строители неправильно сделали вентиляцию. Потом вроде все устранили, но по комнатам пошли трещины – на потолке, стенах. Хотите посмотреть?» - обратилась жительница к общественникам и показала, как выглядит ее квартира. Также выяснилось, что жильцы заказали за свой счет экспертизу после проведенных ремонтных работ.

«Жители самостоятельно сделали экспертизу - верните людям деньги! - Потребовала Светлана Калинина у представителя управляющей компании, - В 2015 году мы переписали требования через Минстрой уже для муниципалитетов, мэров, застройщиков, для всех. И что я здесь вижу? Сегодня, конечно, мы проведем изыскания и привлечем Фонд содействия реформирования ЖКХ, который также отвечает за реализацию данного проекта.

Сейчас снять с контроля эти два дома я не могу. В строительстве (так сложились обстоятельства), немного разбираюсь и понимаю, что когда к вам приеду через четыре года, эти дома могут вообще развалиться», - сказала Калинина.

«Во время ремонтных работ сваи были забиты с двух сторон, - пояснил ситуацию представитель мэрии, - с одной стороны были забиты сваи, подана растворная смесь и с другой стороны – забита свая и подана растворная смесь».

Но пояснения представителя муниципалитета не устроили общественников. После осмотра двух «новых аварийных домов» в Уссурийске они сделали свои выводы.

«Сюда приедут представители Фонда содействия реформирования ЖКХ, чтобы помочь решить этот вопрос правильно, - отметила Светлана Викторовна. Она также призвала власти Уссурийска добиться от застройщика устранения нарушений в «новых аварийных» домах.

«Изо дня в день состояние зданий ухудшается, а городская администрация не защищает интересы жителей, не умеет работать с подрядчиком и до сих пор не внесла его в список недобросовестных, тем самым исключив для него возможность в будущем таким образом осваивать государственные деньги, - заявила член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина. - Поймите, речь идет о здоровье и жизни десятков жильцов. Необходимо срочно навести порядок с этими домами», - сказала Калинина.

На запрос агентства в администрации прояснили ситуацию.

«По дома на улице Теодора Тихого, 4-а и 6 было проведено 4 экспертизы. Все замечания, которые выявлены в результате обследования, застройщиком устранены. По результатам его работы назначена ещё одна экспертиза, результаты которой будут готовы в июле. Вопрос находится на постоянном контроле главы администрации. Каждый месяц проводятся совещания, на которые приглашается и застройщик, и управляющая компания», - сообщили местные власти.

Ясно одно и это с особо подчеркнула Калинина, Общероссийский народный Фронт не оставит в беде жителей многострадальных пятиэтажек.

Инна Эстрина















