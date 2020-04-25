Нехорошие люди оставили северное Приморье без Интернета

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Перебои со связью зафиксированы в Дальнегорске и Тернейском районе, сообщили ИА DEITA.RU в филиале «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Сегодня жители Дальнегорского городского округа и Тернейского района столкнулись с временным отсутствием услуг связи. По сообщению провайдера, причина нарушения связи — повреждение кабеля «Ростелекома» сторонней организацией на участке между Кавалерово и Дальнегорском.

Специалисты «Ростелекома» ведут аварийно-восстановительные работы. О времени возобновления услуг будет сообщено дополнительно.

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