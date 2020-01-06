Неизвестного, расстрелявшего детей, ищет Следком

Ведомство уже начало проверку по данному факту, сообщает DEITA.RU.



Следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю сообщило о том, что начало проведение проверки по факту стрельбы по двум несовершеннолетним. Об этом сообщается в официальном сообщении ведомства.

В Следственном управлении сообщили, что доследственная проверка начата после появления сообщений в СМИ и соцсетях. Напомним, 4 января сообщалось о том, в поселке Заводской Артемовского городского округа неизвестный открыл стрельбу по детям. От незаконных действий пострадали двое детей 10 и 15 лет.

Позднее появилась информация о том, что в том же поселке неизвестный обстреливал окна жилых домов. По счастливой случайности, никто больше не пострадал.

Елена Миронова