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Неизвестного, расстрелявшего детей, ищет Следком
Ведомство уже начало проверку по данному факту, сообщает
DEITA.RU.
Следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю сообщило о том, что начало проведение проверки по факту стрельбы по двум несовершеннолетним. Об этом сообщается в официальном сообщении ведомства.
В Следственном управлении сообщили, что доследственная проверка начата после появления сообщений в СМИ и соцсетях. Напомним, 4 января сообщалось о том, в поселке Заводской Артемовского городского округа неизвестный открыл стрельбу по детям. От незаконных действий пострадали двое детей 10 и 15 лет.
Позднее появилась информация о том, что в том же поселке неизвестный обстреливал окна жилых домов. По счастливой случайности, никто больше не пострадал.
Елена Миронова