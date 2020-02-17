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6 Декабрь 2019, 18:15

Неизвестные напали на станцию скорой помощи

скорая помощь

Пьяный водитель организовал нападение на станцию скорой помощи для захвата анализов: СМИ

В закрытом челябинском городе Озерске неизвестные напали на станцию скорой помощи, сообщает ИА DEITA.RU по материалам портала ozersk74.ru.

Как отмечает местный портал, по одной из версий, нападение организовал житель Озерска, которого привели на освидетельствование.

Медики взяли у мужчины анализы. После этого он подговорил несколько человек напасть на станцию скорой помощи, чтобы изъять результаты анализов. Однако, портал сообщает, что медики оказали нападавшим сопротивление и вызвали полицию. Злоумышленники скрылись.

 

Дмитрий Санников

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