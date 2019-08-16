15 Август 2019, 23:45
Неизвестные отправили письмо с угрозами людям Сечина
Источник изображения: info-expert.net
Главный офис «Роснефти» эвакуировали, сообщает DEITA.RU.
Руководство «Роснефти» Игоря Сечина получило письмо с угрозами. Послание пришло в головной офис нефтяной компании в Москве на Софийской набережной.
Как сообщает РИА Новости, представители компании не комментируют произошедшее. Известно только, что эвакуация действительно была. Однако сейчас, по сообщению «Роснефти» в офисе все спокойно – люди работают в обычном режиме.
Елена Миронова
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