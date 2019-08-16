Главный офис «Роснефти» эвакуировали, сообщает DEITA.RU.



Руководство «Роснефти» Игоря Сечина получило письмо с угрозами. Послание пришло в головной офис нефтяной компании в Москве на Софийской набережной.

Как сообщает РИА Новости, представители компании не комментируют произошедшее. Известно только, что эвакуация действительно была. Однако сейчас, по сообщению «Роснефти» в офисе все спокойно – люди работают в обычном режиме.

Елена Миронова