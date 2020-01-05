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Неизвестные подожгли авто во Владивостоке
В одном из спальных районов Владивостока неизвестные подожгли припаркованный возле дома автомобиль, сообщает DEITA.RU.
Очевидцы происшествия рассказали, что ЧП произошло утром воскресенье, 5 января. Автомобиль марки Toyota Camry был припаркован на обочине дороги возле жилых домов в районе улицы Нейбута.
Предполагается, что речь идет о поджоге, но причины столь радикальной порчи имущества остаются загадкой.
«Похоже на поджог. Сгорел багажник и задний салон. Если бы коротнуло – очаг возгорания был бы спереди», - заявляют очевидцы.
В полиции Владивостока комментариев по поводу утреннего происшествия не дали.
Екатерина Цой