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6 Декабрь 2019, 18:15

Неизвестные подожгли авто во Владивостоке

Черный джип колеса

В одном из спальных районов Владивостока неизвестные подожгли припаркованный возле дома автомобиль, сообщает DEITA.RU.

Очевидцы происшествия рассказали, что ЧП произошло утром воскресенье, 5 января. Автомобиль марки Toyota Camry был припаркован на обочине дороги возле жилых домов в районе улицы Нейбута.  

Предполагается, что речь идет о поджоге, но причины столь радикальной порчи имущества остаются загадкой.

«Похоже на поджог. Сгорел багажник и задний салон. Если бы коротнуло – очаг возгорания был бы спереди», - заявляют очевидцы.

В полиции Владивостока комментариев по поводу утреннего происшествия не дали.

Екатерина Цой

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