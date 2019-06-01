В пятницу, 31 мая, в столице Гондураса — городе Тегусигальпе неизвестные, скрывавшие лица под маской и капюшонами, подожгли вход в здание посольства Соединенных Штатов Америки, сообщает DEITA.RU.

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, группа протестующих притащила ко входу автомобильные покрышки и подожгла их. Именно к этому входу приходят граждане для того, чтобы получить визу для поездки в США.

Как пишет портал Heraldo, прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание.

Стоит отметить, что на протяжении последних нескольких дней в Гондурасе активно бастуют медики и учителя.

Ранее прошла информация о том, что возле здания ФСБ в Архангельской области случился взрыв. Мужчина у здания погиб от удара взрывной волны.

Екатерина Брязгунова