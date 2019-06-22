В пятницу, 21 июня, в районе бухты Тихой во Владивостоке произошла перестрелка, сообщает DEITA.RU. Кадры соответствующего содержания опубликовал паблик dps.control.

Как рассказали очевидцы, Toyota Vitz заехала на автостоянку, расположенную по улице Добровольского. Экипаж седана открыл стрельбу по двум парням из малолитражки. В результате и водитель, и пассажир Vitz получили травмы.

Когда нападающие поняли, что жертвы ранены, злоумышленники, бросив автомобиль на парковке, бросились бежать. В обстоятельствах данного происшествия разбираются сотрудники полиции.

Ранее прошла информация о том, что криминальные разборки закончились стрельбой в дальневосточной столице. В начале июня дорогой внедорожник обстреляли из оружия в Первомайском районе.

Екатерина Брязгунова