В соцсетях появились фотографии спасения животных, сообщает DEITA.RU.



В Новосибирске сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы провели целую операцию по спасению трех щенков из гудрона. Как сообщили в пресс-службе, трех щенков, увязших в гудроне буквально по уши, увидели на улице Моторная.

Сообщение с просьбой о помощи от сторожа предприятия поступило около 5 утра. Спасатели достали трех собак из ямы и отдали вызвавшему их человеку. К сожалению, дальнейшая судьба животных остается неизвестной. Спасатели не занимались очисткой шерсти от черной массы: сторож отвез щенков в ветеринарную клинику.









Ранее ИА DEITA.RU писало о том, как организован рынок приютов для бездомных собак в Приморье. Прикрываясь благими целями, ПВС в Артеме буквально убивала собак.

Елена Миронова