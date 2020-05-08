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Неизвестный хотел ограбить супермаркет и обрызгал менеджера газом из баллончика

полиция, мвд, силовики, участковый

Накануне, 6 мая, в полицию Петербурга поступило сообщение о том, что неизвестный попытался ограбить магазин «Пятерочка» в Приморском районе города, но распылив газ в лицо сотруднику, скрылся с места преступления с пустыми руками, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщает источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах, злоумышленник пытался вынести товар из супермаркета, но был остановлен сотрудником магазина, после чего неизвестный распылил газ из газового баллончика и убежал.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали о том, что на Выборгском шоссе задержали мужчину по подозрению в ограблении гипермаркета. Угрожая ножом, он вынес товар на сумму около 10 тысяч рублей.

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