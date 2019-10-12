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19 Август 2019, 19:45

Неизвестный открыл стрельбу в самом центре Питера

пистолет

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Невские новости».

Издание опубликовало видео со стрельбой в самом центре Петербурга – в Октябрьском переулке. Там, как сообщили в полиции, неизвестный расстрелял разнорабочего.

Мужчину с ранениями доставили в больницу, врачи оказали ему помощь. Сейчас пострадавший находится на амбулаторном лечении.

Полицейские продолжают поиски стрелка. На месте преступления обнаружены пули 9 мм от травматического оружия. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту стрельбы и причинения вреда здоровью.

Елена Миронова

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