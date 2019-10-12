Новости
Вернуть смертную казнь намерены в России
12 Октябрь 2019, 05:00
Неизвестный открыл стрельбу в самом центре Питера
12 Октябрь 2019, 04:15
Вот зачем европейцы оклеивают авто скотчем
12 Октябрь 2019, 03:30
Привычки водителей, которые убивают двигатель
12 Октябрь 2019, 02:45
За разговоры в машине будут штрафовать на 5000 рублей
12 Октябрь 2019, 02:00
Названы 3 простых способа быстро прогреть машину зимой
12 Октябрь 2019, 01:15
Пенсию не начислят за службу в армии, декрет и болезнь
12 Октябрь 2019, 00:30
Минздрав нашел виновных в низких зарплатах врачей
11 Октябрь 2019, 23:45
Неизвестный открыл стрельбу в самом центре Питера
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, сообщает
DEITA.RU со ссылкой на «Невские новости».
Издание опубликовало видео со стрельбой в самом центре Петербурга – в Октябрьском переулке. Там, как сообщили в полиции, неизвестный расстрелял разнорабочего.
Мужчину с ранениями доставили в больницу, врачи оказали ему помощь. Сейчас пострадавший находится на амбулаторном лечении.
Полицейские продолжают поиски стрелка. На месте преступления обнаружены пули 9 мм от травматического оружия. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту стрельбы и причинения вреда здоровью.
Елена Миронова