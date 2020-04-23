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Некачественную сельдь нашли в Приморье

Рыба

Сомнительный продукт проверили на стадии производства

Россельхознадзор выявил некачественную сельдь горячего копчения – партию проверили по запросу самого производителя, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в ведомстве, пробы рыбы отобрали еще на этапе производства. После чего исследования показали ряд серьезных несоответствий – мясо оказалось не проварено, имело привкус сырости, не отходило от позвоночника. Помимо этого, количество соли было в 1,5 раза выше допустимого уровня.

Специалисты подчеркнули, что зачастую производители делают заказ на проверку продукции еще на этапе производства – это позволяет своевременно исправить ситуацию – до того, как некачественный товар попадает на прилавки.

Отмечается, что производитель – он же заказчик – получил всю необходимую информацию по этому вопросу. Также она занесена во все информационные системы. 

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