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"Некому летать": бортпроводников массово "косит" неизвестная болезнь
19 Сентябрь 2019, 21:45
Массовые протесты российских бортпроводников и пилотов с законным невыходом на работу может поставить под угрозу деятельность многих аэропортов страны, сообщает DEITA.RU.
Акция «больничный» стартовала тринадцатого сентября и уже в первые двое суток собрала в себе более пятисот сотрудников известной российской авиакомпании. Стюардессы, бортпроводники и даже пилоты массово выходят на больничные, чтобы привлечь внимание высокого начальства. Цель бастующих до боли близка каждому россиянину – увеличение заработных плат и изменение отношения к сотрудникам на более «человечное» со стороны руководства.
Эпицентром обсуждения и агитации к присоединению к «больничному» стал паблик «Типичный бортпроводник» в популярной у россиян социальной сети.
«Ну наконец-то! Красавцы! Бейтесь! Вы же люди, а не овцы. Молодые и красивые!», «Нужно отменить разделения людей по возрасту/росту/весу. Не должно быть так, что одни обслуживают только ночной Питер/Казань/Нижний, а другие летают в Лос-Анджелес и Гавану», «Никакого стояния на коленях и унижения перед паксами. В дорогих ресторанах, отелях 5*, такси бизнес класса клиенты получают отличный сервис без унижения персонала», - поддерживают «работников в небе» интернет-пользователи и бывшие коллеги.
В сообществе также отметили волну блокировки аккаунтов пользователей, желающих присоединиться, поддержать или просто интересующихся деталями акции у бастующих.
Из-за массовой забастовки стюардесс и пилотов под угрозой срыва оказались более пятидесяти российских авиарейсов. По словам главы одного из столичных профсоюзов летного состава Игоря Дельдюжева, пока о реальной отмене пассажирских вылетов речи не идет, но чтобы не допустить негативных последствий конфликта для будущих пассажиров бастующим следует выдвинуть ряд требований начальству и начать конструктивный диалог.
Екатерина Цой