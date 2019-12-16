Некоторые россияне не будут работать 31 декабря

Еще один российский регион сделал 31 декабря выходным днем. Глава республики Удмуртия позволил некоторым местным жителям остаться дома в «новогодний» вторник, сообщает DEITA.RU.

Правда, как рассказали в администрации республики, пока от работы освободили только государственных и муниципальных служащих. Станет ли 31 декабря выходным для работников небюджетных организаций - остается на совести их работодателей.

Отмечается, что глава региона Александр Бречалов в качестве рекомендации посоветовал работодателям прислушаться к пожеланиям сотрудников и сделать рабочий день в 2019 году хотя сокращенным, а в идеале, конечно, сделать выходным.

Напомним, решение сделать 31 декабря выходным днем было принято властям как минимум пяти регионов России: Сахалинской, Иркутской и Томской областей, Бурятской и Кабардино-Балкарской республик.

Екатерина Цой