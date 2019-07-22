В девять часов утра в понедельник, 22 июля, в некоторых домах дальневосточной столицы выключат холодную воду менее чем на одни сутки, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали представители Приводоканала.

Так, на улице Чкалова в домах 20, 20а, 22, 24 и 26 не будет холодного водоснабжения с 9 до 19 часов по местному времени.

Что касается домов 2–4в по улице Острякова, а также домов 35, 37, 43, 45 и 47 по Партизанскому проспекту, здесь дела обстоят лучше. Воды не будет с 9 до 17 часов.

Жильцам указанных домов рекомендуется сделать запасы воды.

Екатерина Брязгунова