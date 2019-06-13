Россиянам хотят запретить держать дома волков и крокодилов, сообщает DEITA.RU. Глава Комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов объявил, что требования станут более категоричными.

Существует уже немалый список братьев наших меньших, которых в городской квартире просто так держать не разрешат. Впрочем, в частном доме не разрешат тоже. У вас не получится завести аллигатора или крокодила, волка, и даже анаконду. Любите экзотики могут быть разочарованы тем, что запретят приобретать для содержания дома несколько видов змей и пауков. «Черную вдову» купить не получится, как и бродячего паука, каракурта, паука-отшельника. Не удастся приобрести тарантула, парочку миссулен или атракса.

Любители змей останутся без кобр, винных змей или древесных ужей, многометровых питонов, гадюковых и ложноногих.

Исключения есть – оно касается тех, кто животных лечит, или профессиональных деятелей. Оказать помощью пострадавшему животному тоже можно.

Впрочем, Минприроды разрешит оставить себе такую живность, купленную до начала следующего года, чем граждане могут воспользоваться.

Анастасия Туркова