Некоторые неудобства придется испытать владивостокцам в связи с продолжением ремонтных работ сотрудниками МУПВ «ВПЭС», сообщает DEITA.RU.

В некоторых домах краевой столицы с 9:00 отключат свет тринадцатого августа. Отключения могут продолжаться от двух часов до восьми, но все ремонтные работы к 17:00 завершатся.

Организация передает список адресов, по которым планирует работы и, соответственно, отключения. Вы можете увидеть его ниже.

Примводоканал плановых отключений не планирует.

Анастасия Туркова



