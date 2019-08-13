Источник изображения: DEITA.RU
Некоторые неудобства придется испытать владивостокцам в связи с продолжением ремонтных работ сотрудниками МУПВ «ВПЭС», сообщает DEITA.RU.
В некоторых домах краевой столицы с 9:00 отключат свет тринадцатого августа. Отключения могут продолжаться от двух часов до восьми, но все ремонтные работы к 17:00 завершатся.
Организация передает список адресов, по которым планирует работы и, соответственно, отключения. Вы можете увидеть его ниже.
Примводоканал плановых отключений не планирует.
Анастасия Туркова
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