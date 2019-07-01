Июль принёс в Россию частичное освобождение от подоходного налога, сообщает DEITA.RU.

Стало известно, где и за что с 1 июля больше не будет взиматься НДС в России. Изменения коснулись целого ряда пунктов. Так, от налога освобождаются те работы и услуги, местом оказания или продажи которых не является территория России.

Также от НДС освобождаются операции по безвозмездной передаче объектов социально-культурного назначения в региональный или муниципальный бюджет.

Ещё одни послаблением со стороны государства стало то, что теперь будет не нужно платить НДС за передачу в собственность России недвижимости для проведения научных исследований в Антарктике.

Дмитрий Шевченко

