Жителей многоквартирных домов, которые подлежат сносу, планируют освободить от лишних трат на услуги жилищно-коммунального хозяйства, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона приняла Государственная Дума во втором чтении в минувшую среду, 17 июля.

Согласно документу, будет расширен список домов, в которые не нужно будет устанавливать приборы учета энергоресурсов. Сегодня такие счетчики не нужно применять лишь в некоторых домах, а именно: аварийные и ветхие дома и жилые здания, которые должны были быть снесены до 1 января 2013 года.

В связи с этим, в ближайшее время перечень пополнится многоквартирными домами, износ основных конструкций которых превышает 70 процентов и которые не вошли в программу по капитальному ремонту. Кроме того, счетчики не нужно ставить еще и в домах, которые состоят в программе реновации жилищного фонда.

Однако не всем собственникам так везет, большинству россиян обещают новую строку в квитанции ЖКХ. Речь идет о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Единственное, что на данный момент может успокоить граждан, — это запуск проекта в семи российских регионах, среди них Ленинградская область, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Екатерина Брязгунова