В столичные вузы не пустят троечников. Данная мера коснется высших учебных заведений не только Москвы, но Санкт-Петербурга, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно новой инициативе, абитуриенты, которые набрали ниже 67 баллов ЕГЭ не смогут поступить на бюджетные места в столичные вузы. При этом для региональных институтов, университетов и академий данная планка будет снижена до 60 баллов.

Само интересное, что новое правило, в случае принятия закона, коснется всех специальностей, даже не самых востребованных у молодежи.

Отмечается, что данная идея понравилась далеко не всем народным избранникам России.

Екатерина Брязгунова