Новости
Некоторых жителей столицы ждет отключение от электроснабжения
16 Сентябрь 2019, 06:29
«КамАЗ» столкнулся с микроавтобусом в жёстком ДТП
16 Сентябрь 2019, 05:29
Известный производитель авто продаёт машины за бесценок
16 Сентябрь 2019, 04:29
Глава известного банка поспорил с Путиным
16 Сентябрь 2019, 03:29
Зимняя резина летом: почему категорически не рекомендуется
16 Сентябрь 2019, 02:31
Каждый пятый россиянин останется без пенсии
16 Сентябрь 2019, 01:26
Вот когда можно объезжать автобус через сплошную
16 Сентябрь 2019, 00:15
Ждем трагедии? Большегрузы проезжают по опасному мосту
15 Сентябрь 2019, 23:10
Некоторых жителей столицы ждет отключение от электроснабжения
16 Сентябрь 2019, 06:29
На шестнадцатое сентября некоторых владивостокцев оставят без электроэнергии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Как предупреждают сотрудники компании, это связано с ремонтом. В некоторых районах города будут проводиться работы, на период которых электричество отключат. С девяти часов утра до пяти часов вечера будет производиться ремонт, а отключения могут продлиться от двух часов до восьми.
В таблице ниже указано, кому следует быть готовыми к отключениям.
Адмирала Фокина, 1
Батарейная, 1/ориентир, 1/ориентир 49 м на восток
Борисенко, 94
Бородинская, 20а
Днепровская, 21а
Стерльникова, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6а, 8.
Анастасия Туркова