Некоторых жителей столицы ждет отключение от электроснабжения

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домофон, подъезд, дом,

На шестнадцатое сентября некоторых владивостокцев оставят без электроэнергии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Как предупреждают сотрудники компании, это связано с ремонтом. В некоторых районах города будут проводиться работы, на период которых электричество отключат. С девяти часов утра до пяти часов вечера будет производиться ремонт, а отключения могут продлиться от двух часов до восьми.

В таблице ниже указано, кому следует быть готовыми к отключениям.

Адмирала Фокина, 1

Батарейная, 1/ориентир, 1/ориентир 49 м на восток

Борисенко, 94

Бородинская, 20а

Днепровская, 21а

Стерльникова, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6а, 8.

Анастасия Туркова

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