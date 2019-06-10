Граждан из-за рубежа, которые занимаются научной и культурной деятельностью, могут начать пропускать в Россию без патента на работу, сообщает DEITA.RU.

Иностранцам не обязательно будет получать разрешение для работы или патент, чтобы тридцать дней проработать в России, если они заняты научной деятельностью или работают в области культуры.

Таким гостям прибывающим на срок до 30 суток, упрощенный въезд поможет работать более эффективно, сотрудничая с российскими коллегами.

Работники культуры получат право на выступления, на участие в творческих вечерах, проведение мастер-классов и ряд других мероприятий.

Анастасия Туркова