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Некоторым дачникам дадут деньги на строительство дома

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В скором будущем деньги от материнского капитала можно будет потратить на возведение дома на садовом участке, сообщает DEITA.RU.Соответствующий документ подготовили представители Министерства труда. На данный момент предложение полностью поддержал кабмин.

По словам руководителя ведомства Максима Топилина, речь идет исключительно о том, что на средства маткапитала можно построить жилой дом на садовых участках.

Напомним, в начале 2019 года вступил в силу закон о ведении гражданами садоводства. Согласно новому документу, на садовых участках можно возводить не только так называемые дачные домики, но и жилые дома.

Отметим, что закон привнес значительные изменения в жизнь дачников. У властей появились реальные возможности сносить постройки на садовых участках, если они возведены не по требованиям. В некоторых случаях единственная возможность избежать сноса — заплатить крупный штраф.

Екатерина Брязгунова

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