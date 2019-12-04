Некоторым гражданам разрешат легально снизить налоги

Депутаты приняли закон во втором чтении, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы приняли закон о расширении географии налогового режима для самозанятых. Как сообщается на сайте ГД, если закон примут окончательно, изменить систему налогообложения и снизить процент отчислений в бюджет смогут жители еще 19 регионов.

Так, во второй волне стать самозанятыми разрешат жителям регионов-доноров. В них включили, в том числе, Санкт-Петербург и область, Сахалинскую область, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО.

Так, самозанятые в России платят всего 4%. Для тех, кто работает с физлицами, ставка налога выше – 6%. Вести отчетность самозанятым тоже просто – с помощью приложения в телефоне. Сейчас возможность сменить регистрацию с ИП на самозанятого могут жители Москвы и области, Калуги и Татарстана.

Елена Миронова