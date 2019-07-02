2 Июль 2019, 02:26
Некоторым водителям запретят подвозить попутчиков даже бесплатно
Источник изображения: DEITA.RU
Минтранс регламентирует совместные поездки, в которых пассажиры должны будут компенсировать часть затрат подвозившему их, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РГ.
Также ведомство проконтролирует сервисы, предлагающие клиентам подобные поездки. К водителям будут предъявляться определенные требования, исключающие попытки заняться незаконной предпринимательской деятельностью. Проект еще дорабатывается –совместно с Минэкономразвития, МВД, Минкомсвязи, органов исполнительной власти субъектов РФ и экспертного сообщества.
Анастасия Туркова
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