Минтранс регламентирует совместные поездки, в которых пассажиры должны будут компенсировать часть затрат подвозившему их, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РГ.

Также ведомство проконтролирует сервисы, предлагающие клиентам подобные поездки. К водителям будут предъявляться определенные требования, исключающие попытки заняться незаконной предпринимательской деятельностью. Проект еще дорабатывается –совместно с Минэкономразвития, МВД, Минкомсвязи, органов исполнительной власти субъектов РФ и экспертного сообщества.

Анастасия Туркова