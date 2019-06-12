Жителей Владивостока порадуют к празднику: на некоторых участках теплотрассы завершат ремонтные работы, и в домах восстановится водоснабжение, сообщает DEITA.RU. Это произойдет уже сегодня, 12 июня, как передает Примводоканал.

Наконец, получат горячую или холодную воду граждане, проживающие по следующим адресам: ул. Анны Щетининой, 19, 20, 22; Добровольского, 43; Казанская, 1, 7; Крыгина, 1, 17, 30, 40, 6; Морозова, 7, 9; Саратовская 7; Сипягина, 31, 33; Стрельникова, 12, 4; Адмирала Кузнецова, 84, и Невельского, 17.

Ожидать подключения можно с 12:00. В некоторых домах вода появится к вечеру.

Анастасия Туркова